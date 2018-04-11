Şahanesin Beylikbağı!

Diğer temsilcimiz Kocaeli 41 Futbol Kulübü ise elendi.
FİNALDE ŞOV YAPTI
TFF tarafından, VIP stat olarak belirlenen tesisler arasında yer alan ve bu şekilde hizmet veren Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu’nda düzenlenen şampiyonada, 6 takım mücadele etti. Beylikbağı ile birlikte Kocaeli 41 FK, İstanbul Esen Bayburt, Edirne Saraçhane, İstanbul Çamlıca ve Lüleburgaz takımlarının katıldığı U-16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları finalinde İstanbul Çamlıca'yı 4-0 mağlup eden Beylikbağı, İzmit’e şampiyon döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz