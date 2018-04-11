Potanın gündeminde yarın 6 maç var…

Gündemde bugün 6 maç var ve gençler ile daha alt yaş gruplarına ait.
Günün programı şöyle…
SAAT
LİG
MAÇ
SALON
18:30
U 12 Kız
K.Basket - K.GH.
Atatürk.
20:00
U 12 Erkek
Ö.Seymen - G.Bilge
Atatürk.
19:00
U 12 Erkek
B. Bel.- Y.Serdar
Derince
20:30
U 18
B.Şehir - Hisareyn
Derince.
19:00
U12 Kız
Geb.Yıldız- 23 Nisan
Gebze
20:30
U 14 E.P.O.
G.Yıldızları–Y.Kent
Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz