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Bugün 13:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:11 TSİ )

Onlar, çok özel şampiyonlar!

Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası, 64 ilden yaklaşık 640 sporcunun katılımıyla Karaman’da yapıldı.

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Yarışmalarda İlimizi temsil eden Derince Uygulamalı İş Okulu öğrencileri, dört altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandırdı.

EZİP GEÇTİLER 

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda, sporcumuz Özlem Çukur Yıldız kızlar 100 metre koşu ve kızlar uzun atlamada şampiyon olurken, Ali Topal Uzun Atlama’da şampiyon, 100 metre koşuda ikincilik elde etti. Adem Eren Demirci  de 400 metre koşuda üçüncülük elde etti. Yasin Koç ise 100 metre koşuda dördüncülük elde ederek ilimizin gurur kaynağı oldu.

Bugün 13:10 TSİ - Spor

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