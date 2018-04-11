Onlar, çok özel şampiyonlar!

Yarışmalarda İlimizi temsil eden Derince Uygulamalı İş Okulu öğrencileri, dört altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandırdı.

EZİP GEÇTİLER

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda, sporcumuz Özlem Çukur Yıldız kızlar 100 metre koşu ve kızlar uzun atlamada şampiyon olurken, Ali Topal Uzun Atlama’da şampiyon, 100 metre koşuda ikincilik elde etti. Adem Eren Demirci de 400 metre koşuda üçüncülük elde etti. Yasin Koç ise 100 metre koşuda dördüncülük elde ederek ilimizin gurur kaynağı oldu.