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Akçaray rekor kırdı!

Büyükşehir’in hizmete sunduğu Akçaray, yolculuk sayısıyla kendi rekorunu kırdı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Akçaray her geçen gün daha da ilgi görüyor. İzmit’i doğu-batı eksenli kat etmesiyle kısa sürelerde konforlu ulaşım sağlayan Akçaray, vatandaştan gördüğü talep neticesinde kendi yolucu taşıma sayısı rekorunu kırdı. Akçaray günlük 36 bin yolcu sayısına ulaşarak kendi rekorunu da kırmış oldu.

VATANDAŞLARIN TERCİHİ OLDU

Haftalık bazda 200 binin üzerinde yolculuk gerçekleştirilen Akçaray’da bugüne kadar toplam 5 milyon 613 bin 839 kişi Akçaray’la ulaşım sağladı. Sefer aralıklarının kısalması vatandaşların ulaşımda Akçaray’ı tercih etmelerini sağladı. Günlük sefer sayısı 241’den 269’a yükselen Akçaray, 7 dakikada bir kalkış yapıyor. Hızlı, ekonomik ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen Akçaray’da bir günde en çok taşınan yolcu sayısı 36 bin olarak kaydedildi.

269 SEFER

1 Mart tarihi itibariyle 7 dakikada bir durağa gelen Akçaray, en yoğun olan saatlerde ise 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet veriyor. Seferler yoğun saatlerde 10 araç ile sürdürülüyor. Seferlerin 7 dakikaya inmesi ile vatandaşlar duraklarda çok beklemeden gidecekleri yere konforlu bir şekilde ulaşım sağlıyor.

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