Buda Kocaeli Survivor!

Etkinliğe Kartepe, Gölcük Belediye, İzmit Belediye, Yarımca, Bizim Kuşak, Güzergah İzcilik Kulübü ve Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü izcileri katıldı. Obalar ve ekipler kategorilerinde yapboz, labirent, top taşıma, denge tahtası, bilgeç, top atma, sürünme, örümcek ağı, denge tahtası, lastik geçişi, adım merdiveni ve tırtıl etaplarında centilmence yarış izlendi.

VELİLERDEN DESTEK

Yarışmaya önceden hazırlanan izciler, parkur boyunca kıyasıya mücadele etti. İzcilere alana gelen velileri de alkışlarla destek verdi. Oba ve ekip ruhunu geliştirecek şekilde hazırlanan parkurda aynı zamanda izciler temel bilgi ve becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. 3. İzci Olimpiyatlarının sonunda dereceye giren oba ve ekiplere eğitimci izci liderleri ve kulüplerin yöneticileri madalyayla kupalarını takdim etti.