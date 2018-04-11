Körfez sessiz sedasız

İsmetpaşa Stadı’nda çalışan Yeşil Siyahlılarda moraller bozuk. 3-1 kaybedilen Düzyurt maçında sahaya 11’de çıkan futbolcular yenileme koşusu yaparken, diğer grup 5’e 2 top kapma, pas, koordinasyon ve çift kale maç yaptı. Antrenmanı yöneticilerden Çağrı Alpaslan izlerken, ilk bölümü arazinin yeni sahipleri de takip etti.