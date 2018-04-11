İsmetpaşa Stadı’nda çalışan Yeşil Siyahlılarda moraller bozuk. 3-1 kaybedilen Düzyurt maçında sahaya 11’de çıkan futbolcular yenileme koşusu yaparken, diğer grup 5’e 2 top kapma, pas, koordinasyon ve çift kale maç yaptı. Antrenmanı yöneticilerden Çağrı Alpaslan izlerken, ilk bölümü arazinin yeni sahipleri de takip etti.
Bugün 13:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:19 TSİ )
Körfez sessiz sedasız
Pazar günü sahasında Kızılcabölük ile karşılaşacak olan Kocaelispor antrenmanlarına sessiz sedasız devam ediyor.
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Bugün 13:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz