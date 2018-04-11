Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: Tek yürek!

Önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda son antrenmanı yapan takım Eskişehir’e gitti Turunç Otel’de kampa girdi.

İLK MAÇLARINA ÇIKIYORLAR

Türkiye Kadınlar Futbol İkinci Ligi’nde 32 takım 2. Lige Terfi 1. Kademe maçlarında boy gösterecek. Bu takımlardan birisi de temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol takımı olacak. “3. Grup lideri” unvanı ile Eskişehir’deki terfi maçlarına katılacak olan temsilcimiz çalışmalarına “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar gözetiminde çalıştı. Kağıtçı Stadı’nda son antrenmanlarda tek yürek olan ekibimiz Eskişehir’den lider dönüp adını 2. Lige yazdırmak istiyor.

KADRODA 15 FUTBOLCU YER ALIYOR

Kızlarımızın rakipleri İstanbul Silivri Alibey, İstanbul Dudullu, Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri, İstanbul Pendik Çamlıkspor, Karabük Gençlik ve Bursa KanalboyuNilüferspor olacak.Kocaeli Bayan Futbol kura çekimi sonrasında bugün ilk maçına çıkacak. Kura çekimi dün akşam yapılacaktı. Favori olarak gösterilen ekibimiz yarın dinlenecek ikinci maçını Cumartesi ve üçüncü maçını da Pazar günü oynayacak.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kafilesi

Akın Dilaver – Başkan

Hasan Alemdar – Teknik Direktör

Sinem Şirin – Yardımcı Antrenör

Özge Arslan - Yardımcı Antrenör

Futbolcular

Sudenur Yolcu

Sude Yavuz

Helin Ataç

Sümeyra Kıvanç

Medine Erkan

Damla Çoban

Ece Tekmen

Leyla İlter

Kübra Yavuz

Kübra Deniz

Seda Bayram

Merve Şıkkibar

Ayça Tekmen

Sare Öztürk

Melisa Güleç