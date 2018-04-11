Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:20 TSİ )

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: Tek yürek!

Türkiye Kadınlar 3.Ligi 3. Grupta lider olan ve 2.Lige terfi maçları oynama hakkı elde eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü tek yürek oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda son antrenmanı yapan takım Eskişehir’e gitti Turunç Otel’de kampa girdi. 

İLK MAÇLARINA ÇIKIYORLAR

Türkiye Kadınlar Futbol İkinci Ligi’nde 32 takım 2. Lige Terfi 1. Kademe maçlarında boy gösterecek. Bu takımlardan birisi de temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol takımı olacak. “3. Grup lideri” unvanı ile Eskişehir’deki terfi maçlarına katılacak olan temsilcimiz çalışmalarına “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar gözetiminde çalıştı. Kağıtçı Stadı’nda son antrenmanlarda tek yürek olan ekibimiz Eskişehir’den lider dönüp adını 2. Lige yazdırmak istiyor.

KADRODA 15 FUTBOLCU YER ALIYOR

Kızlarımızın rakipleri İstanbul Silivri Alibey, İstanbul Dudullu, Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri, İstanbul Pendik Çamlıkspor, Karabük Gençlik ve Bursa KanalboyuNilüferspor olacak.Kocaeli Bayan Futbol kura çekimi sonrasında bugün ilk maçına çıkacak. Kura çekimi dün akşam yapılacaktı. Favori olarak gösterilen ekibimiz yarın dinlenecek ikinci maçını Cumartesi ve üçüncü maçını da Pazar günü oynayacak.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kafilesi

Akın Dilaver – Başkan

Hasan Alemdar – Teknik Direktör

Sinem Şirin – Yardımcı Antrenör

Özge Arslan - Yardımcı Antrenör

Futbolcular

Sudenur Yolcu

Sude Yavuz

Helin Ataç

Sümeyra Kıvanç

Medine Erkan

Damla Çoban

Ece Tekmen

Leyla İlter

Kübra Yavuz

Kübra Deniz

Seda Bayram

Merve Şıkkibar

Ayça Tekmen

Sare Öztürk

Melisa Güleç

Bugün 13:18 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Şahanesin Beylikbağı! mask
Şahanesin Beylikbağı!
2.Küme U-19’da 5 maç var mask
2.Küme U-19’da 5 maç var
U-17 Play-Off’ta tek maç var mask
U-17 Play-Off’ta tek maç var
7. Altın Kiraz’da takımlar belli oluyor mask
7. Altın Kiraz’da takımlar belli oluyor
Hokeyde en büyük Kubilay Ortaokulu! mask
Hokeyde en büyük Kubilay Ortaokulu!
Okul sporları bir başka güzel mask
Okul sporları bir başka güzel
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
Tramvay havadan geçecek! mask
Tramvay havadan geçecek!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi mask
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi

GALERİ

Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi mask
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi mask
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı mask
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Körfez doğal akvaryum oluyor mask
Körfez doğal akvaryum oluyor
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı mask
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı
GTÜ’den bir ilk daha mask
GTÜ’den bir ilk daha
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL