Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: Tek yürek!

Önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda son antrenmanı yapan takım Eskişehir’e gitti Turunç Otel’de kampa girdi.
İLK MAÇLARINA ÇIKIYORLAR
Türkiye Kadınlar Futbol İkinci Ligi’nde 32 takım 2. Lige Terfi 1. Kademe maçlarında boy gösterecek. Bu takımlardan birisi de temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol takımı olacak. “3. Grup lideri” unvanı ile Eskişehir’deki terfi maçlarına katılacak olan temsilcimiz çalışmalarına “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar gözetiminde çalıştı. Kağıtçı Stadı’nda son antrenmanlarda tek yürek olan ekibimiz Eskişehir’den lider dönüp adını 2. Lige yazdırmak istiyor.
KADRODA 15 FUTBOLCU YER ALIYOR
Kızlarımızın rakipleri İstanbul Silivri Alibey, İstanbul Dudullu, Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri, İstanbul Pendik Çamlıkspor, Karabük Gençlik ve Bursa KanalboyuNilüferspor olacak.Kocaeli Bayan Futbol kura çekimi sonrasında bugün ilk maçına çıkacak. Kura çekimi dün akşam yapılacaktı. Favori olarak gösterilen ekibimiz yarın dinlenecek ikinci maçını Cumartesi ve üçüncü maçını da Pazar günü oynayacak.
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kafilesi
Akın Dilaver – Başkan
Hasan Alemdar – Teknik Direktör
Sinem Şirin – Yardımcı Antrenör
Özge Arslan - Yardımcı Antrenör
Futbolcular
Sudenur Yolcu
Sude Yavuz
Helin Ataç
Sümeyra Kıvanç
Medine Erkan
Damla Çoban
Ece Tekmen
Leyla İlter
Kübra Yavuz
Kübra Deniz
Seda Bayram
Merve Şıkkibar
Ayça Tekmen
Sare Öztürk
Melisa Güleç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz