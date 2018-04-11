Yeşil Siyahlıların deneyimli kaleci antrenörü Şenol Odabaş’ın 9 yaşındaki oğlu Onur çalışmayı ve babasını dikkatli gözlerle takip etti. İstanbul Atatürk Ortaokulu öğrencisi olan ve basketbolcu olan Onur antrenmanın sonunda babası ile top oynadı.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Onur Odabaş renk kattı
Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanında sevimli bir konuğu vardı.
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Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz