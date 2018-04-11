Onur Odabaş renk kattı

Yeşil Siyahlıların deneyimli kaleci antrenörü Şenol Odabaş’ın 9 yaşındaki oğlu Onur çalışmayı ve babasını dikkatli gözlerle takip etti. İstanbul Atatürk Ortaokulu öğrencisi olan ve basketbolcu olan Onur antrenmanın sonunda babası ile top oynadı.