Kocaelispor’un sezonu İsmetpaşa Stadı’nda bitireceği resmileşti. Kocaeli Valiliği’nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda da imzalar atıldı. Kocaelispor 15 Nisan’daki Kızılcabölük ve 29 Nisan’daki BüyükçekçmeceTepecikspor maçlarını İsmetpaşa Stadı’nda oynayacak ve tarihi stada bu sezon sonu itibari ile veda edilecek.
Bugün 13:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Resmileşti: İsmetpaşa’da sezon bitiyor
Kocaelispor’un sezonu İsmetpaşa Stadı’nda bitireceği resmileşti.
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Bugün 13:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz