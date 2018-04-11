Resmileşti: İsmetpaşa’da sezon bitiyor

Kocaelispor’un sezonu İsmetpaşa Stadı’nda bitireceği resmileşti. Kocaeli Valiliği’nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda da imzalar atıldı. Kocaelispor 15 Nisan’daki Kızılcabölük ve 29 Nisan’daki BüyükçekçmeceTepecikspor maçlarını İsmetpaşa Stadı’nda oynayacak ve tarihi stada bu sezon sonu itibari ile veda edilecek.