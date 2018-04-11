TFF’den “Futbol oynanabilir” teyidinin alındığı Yeni Kocaeli Stadı’nı yeni sezonda kullanmak isteyen Kocaelispor, son iki maçını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda oynayacak. Yeşil Siyahlılar, sezon sonuna kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile sözleşmesi olduğu için Kızılcabölük ve Büyükçekmece Tepecik maçları için kira ve personel bedeli ödeyecek. Stadın da içinde yer aldığı arazinin yeni sahiplerine teslim edilmesi bir şeyi değiştirmiyor.
Bugün 13:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Son iki maç için de kira ödenecek
TFF’den “Futbol oynanabilir” teyidinin alındığı Yeni Kocaeli Stadı’nı yeni sezonda kullanmak isteyen Kocaelispor, son iki maçını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda oynayacak.
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Bugün 13:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz