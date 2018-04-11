Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı

Geçen sezon Altay’ı 2. Lig’e çıkaran ve bu sezonun devre arasında Kocaelispor ile anılan Cüneyt Biçer, Kocaelispor - Adliyespor maçını yönetimin daveti üzerine İzmit İsmetpaşa Stadı’nda izlemiş ancak Kocaelispor’da teknik adamlık yapmayı o günlerde uygun görmemişti.
4 FUTBOLCU KADRO DIŞI
Çorum ekibi Biçer’eemanet edildi ancak deneyimli teknik adam da Çorum’a çare olmadı. Biçer ile çıkılan 5 maçta 3 beraberlik ve 2 de yenilgi alınınca Biçer ile de yollar ayrıldı. Kocaelispor, Çorum’u İsmetpaşa’da elinden kaçırırken, Kırmızı Siyahlılar Osmaniye deplasmanında uzatmalarda attığı golle beraberliği kurtardı. Çorum’da İzmitli futbolcu Emre Okur, Taner, Salim ve bir dönem Derincespor’da da forma giyen Doğukan kadro dışı bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz