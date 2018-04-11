Okullar Arası Futsal Erkekler 2. Ligi yarı final maçları sonunda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nu 4-3 mağlup eden Yahyakaptan MTAL ile Cahit Elginkan’ı 2-0 yenen Muallim Naci Ortaokulu finale kaldı. Yahyakaptan MTAL – Muallim Naci arasındaki final maçı Cuma günü saat 11.00’da Hasan Gemici Spor Salonu’nda başlayacak.
Bugün 13:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Finalin adı: Yahyakaptan MTAL – Muallim Naci
Futsalda finalin adı: Yahyakaptan MTAL – Muallim Naci
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Bugün 13:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz