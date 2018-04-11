Antrenmanlarda son derece istekli ve enerjisi yüksek olan Onur “Kocaelispor’da forma giymenin gururu bana yeter. Aldığım her dakikanın değerini çok iyi biliyorum. Kendimi sürekli hazır tuttum ve hocam şans verirse Kızılcabölük maçında da elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım” dedi.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Onur Öztonga hazır
Kocaelispor’un gelecek vaat eden 2000 doğumlu stoperi Onur Öztonga, Kızılcabölük maçında sahaya 11’de çıkacak.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz