Onur Öztonga hazır

Antrenmanlarda son derece istekli ve enerjisi yüksek olan Onur “Kocaelispor’da forma giymenin gururu bana yeter. Aldığım her dakikanın değerini çok iyi biliyorum. Kendimi sürekli hazır tuttum ve hocam şans verirse Kızılcabölük maçında da elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım” dedi.