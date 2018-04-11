Öğütveren ailesi gururlu

İlimizin deneyimli teknik adamlarından Ufuk Öğütveren, eşi Esin Hanım ile birlikte vatani görevini Amasya’da yapan olan oğulları Anıl Öğütveren’in yemin töreninde yer aldı. Oldukça duygulanan ve aynı zamanda gururlanan Öğütveren ailesi, asker oğulları Anıl’ı usta birliği Balıkesir Edremit’e getirdi. Ufuk Öğütveren “Ailemizin nuru, gözbebeği oğlumuz Anıl ve tüm askerlerimize, polislerimize, vatanın birliği, dirliği için mücadele eden herkese Allah kolaylık versin” dedi.