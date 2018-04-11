İlimizin deneyimli teknik adamlarından Ufuk Öğütveren, eşi Esin Hanım ile birlikte vatani görevini Amasya’da yapan olan oğulları Anıl Öğütveren’in yemin töreninde yer aldı. Oldukça duygulanan ve aynı zamanda gururlanan Öğütveren ailesi, asker oğulları Anıl’ı usta birliği Balıkesir Edremit’e getirdi. Ufuk Öğütveren “Ailemizin nuru, gözbebeği oğlumuz Anıl ve tüm askerlerimize, polislerimize, vatanın birliği, dirliği için mücadele eden herkese Allah kolaylık versin” dedi.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Öğütveren ailesi gururlu
İlimizin deneyimli teknik adamlarından Ufuk Öğütveren, eşi Esin Hanım ile birlikte vatani görevini Amasya’da yapan olan oğulları Anıl Öğütveren’in yemin töreninde yer aldı.
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Bugün 14:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz