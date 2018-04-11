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Polis teşkilatının kuruluşu kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü Karamürsel’de de bir dizi etkinlikle kutlandı.

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İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin önderliğinde polis müdürleri, memurları ve aileler, Atatürk anıtına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. İlçe Emniyet Müdürü Tekin, törende yaptığı konuşmada polis teşkilatının sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

OKULDA DEVAM ETTİ

Bu arada çelenk töreninin ardından etkinlikler Karamürsel Hikmet Özbağçı İlkokulu’nda devam etti. Okul öğrencilerinin hazırladıkları çeşitli gösteriler sunuldu. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik konulu sergi açılırken motorize polislerin gösterileri herkes tarafından beğeni ile izlendi.

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