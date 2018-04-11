Polis Haftası’nın 173. yılı kutlandı

Gerçekleşen kutlama programına Kaymakam Mustafa Altıntaş, belediye başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Burçak Kırca ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol mensupları, etkinlik kapsamında Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Konukları ile yakından ilgilenen emniyet müdürü Ahmet Yılmaz, ziyaret dolayısıyla protokole teşekkür etti.