Gerçekleşen kutlama programına Kaymakam Mustafa Altıntaş, belediye başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Burçak Kırca ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol mensupları, etkinlik kapsamında Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Konukları ile yakından ilgilenen emniyet müdürü Ahmet Yılmaz, ziyaret dolayısıyla protokole teşekkür etti.
Bugün 14:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Polis Haftası’nın 173. yılı kutlandı
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıldönümü Gölcük’te düzenlenen törenlerle kutlandı.
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Bugün 14:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz