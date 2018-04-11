Uyuz olan bu köpeklere barınak aranıyor!

Karamürsel ilçesi Hayriye Mahallesi’nde bulunan 7 köpek uyuz oldu. Tüyleri dökülen köpeklere şu ana kadar mahalleli baktı. Karamürsel Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ni arayan mahalle sakinlerinden Ahmet Soydaş, olumlu bir geri dönüş alamadı. Köpeklerin bir barınakta bakılmasının onlar için daha sağlıklı olacağını düşünüyor düşünen Soydaş, “Şu anlık biz bakıyoruz ama biz de nereye kadar? Bu köpekler uyuz olmuş durumda… Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz” ifadelerini kullandı. Soydaş gibi diğer mahalle sakinleri de köpeklerin sağlıklarını kavuşmasını isteyerek, barınağa kabul edilmesini istiyor.