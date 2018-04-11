Karamürsel ilçesi Hayriye Mahallesi’nde bulunan 7 köpek uyuz oldu. Tüyleri dökülen köpeklere şu ana kadar mahalleli baktı. Karamürsel Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ni arayan mahalle sakinlerinden Ahmet Soydaş, olumlu bir geri dönüş alamadı. Köpeklerin bir barınakta bakılmasının onlar için daha sağlıklı olacağını düşünüyor düşünen Soydaş, “Şu anlık biz bakıyoruz ama biz de nereye kadar? Bu köpekler uyuz olmuş durumda… Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz” ifadelerini kullandı. Soydaş gibi diğer mahalle sakinleri de köpeklerin sağlıklarını kavuşmasını isteyerek, barınağa kabul edilmesini istiyor.
Bugün 14:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:08 TSİ )
Uyuz olan bu köpeklere barınak aranıyor!
Karamürsel ilçesi Hayriye Mahallesi’nde bulunan 7 köpek uyuz oldu. Yetkililere bildirilmesine karşın uyuz köpeklere sahip çıkan bir barınak henüz bulunamadı.
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Bugün 14:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz