Başbakan Yıldırım: GTÜ'nün gelişimi tesadüf değil

Başbakan Yıldırım, 4 gün sürecek zirve ile Türkiye'de sanayi-üniversite iş birliği örneklerinin sergileneceğini söyledi. Zirvenin, Türkiye'nin 100. yılı hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağına işaret eden Yıldırım, bu toplantının, ülkenin aydınlık yarınları için ciddi neticeler ortaya çıkaracağına inandığını dile getirdi. Toplantıyı himaye eden ve gerçekleşmesinde emeği olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye, etrafında yaşanan savaş, belirsizliklere rağmen önüne çıkan engelleri birer birer aşarak bugünlere geldi ve geleceğe emin adımlarla yürüyor. Hepinizin bildiği gibi, son 16 yılda pek çok sınamalardan geçtik. Millet iradesine, demokrasiye, seçilmiş hükümetlere yönelik vesayet girişimleri, saldırıları hiç eksik olmadı. En son 15 Temmuz'da hain bir işgal girişimiyle ülkeye topyekun el konulmak istendi. Milletimizle el ele vererek, bu zorlukları aşarak bugünler geldik. Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Milli irade, siyasi istikrarı azimle koruduğumuz gibi, hiç kimsenin endişesi olmasın, bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz. Bugün hamdolsun milletimiz yanımızda, biz de bütün varlığımızla milletimizle beraberiz."

"Siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadı"

Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta temeli atılan nükleer santralin, 2023'e giderken enerji güvenliğinin sağlanması ve enerjide çeşitliliğin elde edilmesi konularında, Türkiye'ye mukayeseli bir üstünlük sağlayacağının altını çizdi.

Pazartesi günü de bir teşvik sistemini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Yıldırım, bu sistem ile katma değeri fazla olan, teknoloji gerektiren ve Türkiye'nin cari açık verdiği alanlarda yatırımın hedeflendiğini bildirdi.

"Bazı bildik ekonomistler, siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadılar." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Efendim, 'Koca koca teşvik paketi açıklıyorsunuz, yandaşlara veriyorsunuz.' Bu kafayla hareket edenlerin bu ülkenin yönetiminde hiç ama hiç var olma şansları yok. Bunlar tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz olma, bilgi olmadan ilgi sahibi olmanın getirdiği cehalettir. 23 proje var. Aç bak kardeşim neler var. Doğrudan 35 bin kişi istihdam ediliyor. Dolaylı olarak 134 bin istihdam var. Bırak ötesini, 20 milyar dolar bir kalemde ihracatla ithalat arasındaki açığı azaltıyor. Niye? Bunları yapmazsan gideceksin dışarıdan alacaksın. Dışarıdan alınca ne yapacaksın para, döviz, yerli kaynağını dışarıya transfer edeceksin. Tabii bu ithalat üzerinden kolay para kazananların buna razı olmasını bekleyemeyiz. Onlar kısa günün ticaretine bakıyor, biz bugünümüz, yarınımız olan gençlerimizin geleceğine odaklanıyoruz. Aramızdaki fark bu."

"Bilgi güçtür"

Teknoloji gerektirmeyen ürünleri artık herkesin yaptığına değinen Yıldırım, işçilik maliyetinin bazı Uzakdoğu ve Afrika ülkelerinde Türkiye'nin 50 katından daha ucuz olduğuna işaret etti. Aynı ürünün üretilmesi halinde Türkiye'nin bu alanda rekabet şansı olmayacağına değinen Yıldırım, "Ne yapmamız lazım? Alın terinin yanına akıl terini de koymamız lazım, bilgiyi koymamız lazım. Bilgi güçtür. Artık bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor. Bunu görmemiz lazım." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin 4 yılda gözle görülür bir mesafe almasının da tesadüfi olmadığını vurgulayan Yıldırım, üniversitenin bulunduğu yerin bunda etkili olduğunu söyledi. Yerleşkenin İstanbul tarafında 5 OSB, Kocaeli tarafında ise 13 OSB olduğuna işaret eden Yıldırım, üniversitelilerin toplam 18 OSB'ye yarım saatten az bir sürede ulaşabildiğini kaydetti.

Osmangazi Köprüsü ile Bursa merkezine 45 dakikada ulaşıldığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sanayiyle üniversite iş birliği, biz öğrenciyken de konuşulan bir şeydi. Efendim, 'Üniversitelerle sanayi arasında iş birliği yok." Ben de teknik üniversite mezunuyum, yabancı değilim mevzuya. O zaman da bu lafları çok duyardık ama gerçekten o zaman, sanayi ile üniversite arasında hiçbir temas yoktu. Hem fiziki olarak hem de zihni olarak. Birbirinden iki ayrı dünya. İdeal şartlar altında alınan bir üniversite öğrenimi, bir de gerçek şartlar altında mücadele eden sanayi sektörü. İdeal şartlar, fanus içinde, dezenfekte ortamda yaşamaktır. Öyle bir dünya yok. Ancak erken doğan bebekleri koyuyorlar, bir iki ay orada duruyor herhangi bir zarar görmemesi için. Ama hayat, özel sektörüyle üniversitesiyle sanat camiasıyla her türlü fırsata da her türlü tehdide de açıktır."

"Keşke bugünlerde okusaydık"

Başbakan Binali Yıldırım, hayatta kalmak için her alanda mutlaka var olmak ve mücadele etmek gerektiğini de söyledi. Üniversite yıllarında staj imkanına sahip olmadıklarını da anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Birinci yıl yok, ikinci yıl yok, üçüncü yıl yok. Mezun olacağız staj yapmadan mezun olamıyorsun. Onun yüzünden mezuniyetin gecikme ihtimali doğuyor, riski doğuyor. Niye? Sanayiciler stajyeri yük olarak görüyor. 'Bununla mı uğraşacağım?' diyor. 'Gelecek burada işçilerin de aklını karıştıracak, huzurumuzu bozacak, bizi meşgul edecek.' Bunlar yaşanan şeyler. 'Ya para pul istemiyoruz yeter ki gidelim de ne oluyor, ne bitiyor tezgahlara bakalım, biraz okuduklarımızla gördüklerimiz birbirine uyuyor mu uymuyor mu onu görelim.' Burs, kredi zaten yok. Onlar hak getire. Yani 100 kişi müracaat ediyor, 5 kişi kredi zor alıyor. Burs, devlet bursu, zaten yok. Şimdi kredi de var burs da var. Az önce Rektör Hocamıza sordum, 'Buraya giren her öğrenci adımını attığı anda 200 lira ile 2 bin lira arasında bursu hazır.' diyor. Ne güzel bir imkan. Keşke bugünlerde okusaydık. Geçen günlerde tanıştığı bir kamyoncunun kendisine, "Geldim 70 yaşına Başbakanım, keşke sen bizim zamanımızda Ulaştırma Bakanı olsaydın." dediğini aktaran Yıldırım, "Keşke demekle olmuyor ama bulunduğumuz her zaman neyse sorumluluğumuz var. O zamanı dolu dolu geçirmemiz lazım." dedi. Gençlere de önerilerde bulunan Binali Yıldırım, zamanın artık paradan daha önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilikte bunun hesabının pek yapılmadığına işaret eden Yıldırım, "Ama bilin ki sizi geleceğe hazırlayan yıllar, bu yıllardır. Mezun olduktan sonra çok fazla fırsatınız olmayacak. Kendinizi geliştirmek için çok zamanınız olmayacak. O yüzden iyi şekilde donanımlı hale gelmeniz lazım. En az bir yabancı dili en iyi şekilde yazacak, konuşacak şekilde kendinizi hazırlamanız lazım." ifadelerini kullandı.

"Değişimi ıskalamayacağız"

İster gelişmiş ister gelişmemiş olsun her ülkedeki olayların bir başka ülke tarafından bilindiğini ve ona göre tepkiler ile kamuoyu oluştuğunu, sanal gerçeklik ve sanayi 4.0'ın bütün üretim alışkanlıklarını değiştireceğini dile getiren Yıldırım, yeni meslekler çıkacağını, bilişimle her şey yapılabileceği için 5-10 yıl sonra doktorların bile artık işsiz kalabilme riski olacağını anlattı.

Yıldırım, önümüze akıtılacak datalar ve verilerle insanların kendi kendinin doktoru olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Değişimi ıskalamayacağız, değişimi yaşayarak kendimizi yenileyeceğiz. Biz bunu yaparsak ülkeyi de değişimle geliştirmiş olacağız. Son 16 yılda kalkınma, sanayi alanında önemli yollar aldık ama aldığımız bu yolu yeterli göremeyiz. Yani biz geçen sene dünyanın G20 içinde en fazla büyüyen ülkesi olduk. Tamam bu bir gurur vesilesidir ama bunu yeterli göremeyiz. Sürdürülebilir olması lazım. Peki öylemi olmuş? 2003-2017'ye bakalım. 2008-2017 arasında küresel kiriz var. Yani dünyanın büyümesinin durduğu, küresel ticaretin azaldığı, dünyadaki servetin azaldığı bir dönem var. Buna rağmen Türkiye 2002-2017 arası 15 yıl üst üste yüzde 5,8 büyümeyi başarmış. Bu noktalara kolay gelmedi. Küresel finans piyasaları şu anda çalkantı içinde. Bir dalgalanma var. Neden? Çin ile Amerika arasında başlayan bir ticaret savaşı. Tabiri caizse birbirlerine kılıç çektiler. Amerika Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler getiriyor. Başka ülkeler, Türkiye de buna dahil. Yüzde 25'e varan vergi koyuyor ki siz oraya satmayın, satamayın. Pahalı olunca kim alacak. Benzerini Çin de yapıyor. Dolayısıyla buradaki ekonomik savaş küresel dengeleri de bozuyor. Şu anda böyle bir süreç yaşıyoruz." Yıldırım, bunun ülke ekonomisini tek tek olumsuz etkilediği gibi küresel belirsizliği de artırdığını, bunlara Ortadoğu'daki son günlerde yaşananların da ilave edilmesi, kimyasal silah kullanımı, masum yavruların hunharca katledilmesi de eklenince küresel anlamda ciddi bir belirsizlik, ciddi bir dalgalanma olduğunu kaydetti.

"Bütün olumsuzlukların göbeğindeyiz"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bunlardan etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Neden etkileniyor? Çünkü biz bütün bu belirsizliklerin, olumsuzlukların göbeğinde yer alıyoruz. Avrasya coğrafyasına baktığımız zaman bütün olayların merkezinde biz varız. Terör, savaş, göç hepsi burada. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz. Şunu milletimiz, müteşebbislerimiz bilsin. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. Nerede yaşadık? 2016 darbesinden sonra da yaşadık. Ne oldu? Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Hızlı bir şekilde toparlandık, yılı küçülmeyle kapatacak derken bütün tahminleri alt üst ederek 3,2 ile kapattık 2016'yı. 2017'de yüzde 7,4. Rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyor. 'Bu kadar büyüme, ekonominin bu kadar ısınması doğru bir şey değil.' Büyümeyince 'Ülke büyümüyor, yerinde sayıyor.' Büyüyünce 'Çok büyüdü.' Sıcaklık arttı, ne istiyorsunuz? Bir şey söyleyin. Bunlar siyasi mülahazalarla yapılan değerlendirmelerdir. Bizim görevimiz; bunlara itibar etmek değil, milletimiz için, ülkemiz için doğru bildiğimiz neyse onu yapmaktır."

Yıldırım, doğru bildikleri şeyin ise üretmek, istihdam oluşturmak ve üretilenin satılması, ülke ekonomisine değer katılması olduğunu vurgulayarak, bu yapıldığı müddetçe söylenenlerin hiç kıymeti olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin ayaklarının yere sağlam bastığını, 16 yıl önceki ülkenin o karanlık senaryolardan çok uzakta olunduğunu belirten Yıldırım, "Bu istikrar, bu güven olduğu müddetçe küresel sermayede, özel sektörümüzde devletimizin verdikleri teşviklerle büyümemiz devam edecek. Büyümedeki hedefimiz sürdürülebilirlik. Bir yıllık, iki yıllık değil. Her yıl üst üste son 16-17 yılda başardığımız yüzde 6'lık büyümeyi 18,19'da da devam eden yıllarda da sürdürmek." diye konuştu. Bunun için gerekli olan istikrar ve güvenin olduğunu dile getiren Yıldırım, terörün bugün Türkiye'nin birinci meselesi olmadığını, 2 yıl önce ise birinci mesele olarak yer aldığını söyledi.

"Birinci mesele ekonomiyi daha büyütmek"

Yıldırım, birinci meselenin ekonomiyi daha büyütmek, reel sektörün daha fazla üretmesi için gereken desteği ve katkıyı sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu toplantının amacının da bu olduğunu dile getirdi.

Üniversiteyle sanayinin iş biriliğini nasıl başardıklarını sorduğu Gebze Teknik Üniversitesi rektörünün, vakıf kurarak mütevelli heyetine belli başlı sanayicileri dahil ettiklerini söylediğini anlatan Yıldırım, işin içine sorumluluk dahil edilince onların da ellerini taşın altına koyarak Ar-Ge projelerine, yenilikçi ve bilimsel çalışmaları desteklerini, ilgilerini daha çok artırdıklarını, gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmış olduğunu anlattı.

Yıldırım, kendi zamanında ise üniversitelerin "burnundan kıl aldırmadığını", "Sanayicilerin ihtiyaçları varsa bize müracaat etsinler" dediğini belirterek, "Sanayiciler de diyor ki, 'Bunlar başka bir dünyada yaşıyor. Bunlarınki güzel, sıcak odalar, fiyakalı ayakkabılar, güzel güzel konuşmalar. Bunun bize bir faydası yok. Gel şurada üreten tezgahı gör, üretimin zorluğunu gör, üretimin heyecanını yaşa. İkisi birbirinden bekliyor. Olmaz. Bu ezberi bozmuş Gebze Teknik Üniversitesi, ben büyüğüm, sen büyüksün meselesini bırakmış 'Gel kardeşim, Türkiye'nin geleceği araştırmada, geliştirmede, yenilikçi teknolojiler üretmede, başka yolu yok.' demiş. Bu potansiyelimizi, imkanımızı ortaya çıkarmış, bir adım atmış." diye konuştu.

"Bölgenin geleceğine karar veren ülke Türkiye olmalıdır"

Başbakan Binali Yıldırım, 3 teknik üniversitenin 11'e çıktığını ifade ederek, 1773'te kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi'yle övünüldüğünü, 4 yıl geçmişi olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin de hızla ilerleyerek asırlık üniversitelerin ensesinde olduğunu söyledi.

Bunun da onlara "Hey aklınızı başınıza alın. Tarihinizin, adınızın, şanınızın yüksek olması bir şey ifade etmez. Marifetiniz ancak sizi geleceğe taşıyabilir." mesajını verdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gelecek Türkiye'nindir. Türkiye gelecektir. Ülkemizle gurur duyalım. Yedi düvel üzerimize geliyor. Evelallah Avrasya coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'ye bakmaya başladılar. Kolay bir iş değildir. İki tane süper gücün arasına kılıç gibi girip Suriye'de istikrarı, güveni, terörü dize getirmek kolay bir iş değildir. Türkiye bunu başarmıştır. Bu başarı bu milletin başarısıdır. Babaannemin bir tabiri var, 'Sel gider kum kalır'... Oraya uzaklardan gelen seldir. Kalacak olan biziz. Onun için bölgenin kaderinden kendimizi soyutlayamayız. Bölgenin geleceğine karar veren ülke Türkiye olmalıdır, Türkiye'nin komşuları olmalıdır. Uzaklardan gelen güçler 100 yıl önce yaptıkları taksimin ne kadar yanlış olduğunu bugün yaşayarak, büyük bedeller ödeyerek görüyorlar ama bütün bunlar geride kalacak."