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Cengiz Topel'den uçan yolcu sayısı arttı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistikleri yayınlandı.

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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Mart ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 4.127, dış hat yolcu trafiği yüzde 836 artışla 1.020, toplamda ise yüzde 28 artışla 5.147 oldu.

KALKAN UÇAK SAYISI ARTTI

2018 Yılı Mart ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 149 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 20 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 21 artışla 169’a ulaştı. 2018 Yılı Mart ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 69 artışla 59 ton olarak gerçekleşti.

3 AYLIK GELİŞMELER

2018 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 15.644 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 62 artışla 360’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 79 artışla 174 tona ulaştı.

Bugün 14:44 TSİ - Ekonomi

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