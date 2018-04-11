Erenkaya’dan Sarıbay’a tepki!

Daha önce de birçok kez ön seçim talebini örgüt mensupları ile paylaşan Erenkaya, toplantıya katılımın az olduğunu dile getirdi. Kentin siyasetinde elinde mühür olan kimsenin toplantıya katılmamasını eleştiren Erenkaya, “Bu tür toplantılarda milletvekilleri yok ise, il başkanı ve yönetim yok ise nasıl kararlar alınacak?” diye sordu.

“SEÇİMDE ADAY DEĞİLİM”

Parti içinde özeleştiri yapılması gerektiğini ifade eden Erenkaya, “Geçen 15 yılın eleştirisini yapmalıyız. 1989-2004 yılları arasındaki dönemimizi ve 2004 sonrası durumumuzu masaya yatırmalıyız. Partide her kademede yer aldım. Bunu ön seçimle gelerek yaptım. Ben bu partinin ağabeyi olarak seçimde aday olmadığımı da belirtiyorum” diye konuştu.

“ÖN SEÇİMSİZ BAŞARI OLMAZ”

Partinin genel başkan yardımcısı ile bir araya geldiğini belirten Erenkaya, “Bana Kocaeli’de ne yapılması gerektiğini sordular. 1989 yılında eğer halkın huzurunda önseçim yapılmasaydı biz başarılı olamazdık dedim. Önseçim yapılmasaydı, bugün CHP kadrolarında esamemiz okunmazdı. 2004’te AKP’nin adayı karşısında ben kaybettim ve bütün sorumluluğu üzerime aldım” diye konuştu.

KOCAELİ’DE CHP KAZANACAK

Kocaeli’de ön seçimin şart olduğunu belirten Erenkaya, şöyle konuştu: 2004’ten sonra seçim alamadık. Aradaki oy farkına bir bakın. Kesinlikle önseçim yapılması lazım. Adaylarınızı STK’lara soracaksınız. Bunu yaparsanız 3 günde Kocaeli’nin haritasını çıkarırsınız. Bu yapılırsa Kocaeli’de CHP kazanacak. O yüzden tek isteğim bu kentte ön seçim yapılmasını istemeniz.”