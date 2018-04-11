Selman Yıldırım: Yüzde 42 ile seçimi alamadık

Yıldırım, “İzmit halkının sorunu trafik, şehrin planlaması, yollar, otopark, kanalizasyon, çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Benzer sorunlar diğer ilçelerde de var. Sorunların kaynağı olarak da Büyükşehir görülüyor. İzmit’te ise kimse Büyükşehir’in bu sorunları çözeceğini düşünmüyor. İzmit Belediyesi’ne duyulan güven ise yüzde 14” dedi.

GEÇEN SEÇİMİ HATIRLATTI

Bu sonuçları iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “İl örgütümüzün bu sorunları göz önüne alarak oluşturacağı kadro ile toplumun karşısına çıkması gerekiyor. İzmit’te CHP’ye oy verenlerin oyuyla seçimi kazanmamız yetersiz. İzmit’te biz yüzde 42 ile seçimi alamadık. Bizim başka partiye oy vermiş seçmenlerden nasıl oy alabileceğimizi tartışmamız gerekiyor. İzmit’te her mahallenin farklı sorunu var Bizim her mahalleye yönelik çözüm önerisi üretmemiz lazım.”