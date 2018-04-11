Yurdagül: HDP, ÖDP ve sendikalarla görüşelim

Yurdagül, “Bunu yapmaya tüm kent için ihtiyacımız var. İzmit’te zor olmasına rağmen seçimi alırız. Kazanabilmek için herkesin angajmanlarından kurtulması gerekiyor. Sırtımızdaki yükleri bırakmalıyız. Referandumda ‘hayır’lar, ‘evet’leri geçti. İlçe başkanımızın dediği gibi demokrasi yanlıları İzmit’te kazandı” dedi.

ADAYI ÖRGÜT BELİRLER

Yerel seçimde ‘hayır’ bileşenlerini bir arada tutmaları gerektiğini kaydeden Yurdagül, “Bu yüzden akıllı ve sağduyulu olmalıyız. Kişisel beklentilere girmemeliyiz. Hepimiz kendimizi aşmalıyız. Burada önemli olan Türkiye ve İzmit. Biz İzmit’te aday belirlemeden önce ‘hayır’ bileşenlerinin fikrini almalıyız. Öncesinde partimizin kanaat önderleri, STK’larda görevli arkadaşlarımızla görüşmeliyiz. HDP, ÖDP, sendikalar ile görüşelim. Çakışanlar olabilir, CHP çok geniş bir kesimi düşünerek hareket etmeli. Belediye başkanlığı için kimse ortalıkta dolaşmasın. Adayı CHP örgütü belirler” şeklinde konuştu.