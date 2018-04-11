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Marmara Bilge Okulları, 12 Nisan'da açılıyor

Marmara Bilge Okulları Darıca Ana Kampüsünde kurulan İnovatif ve Hibrit Öğrenim Merkezi 12 Nisan’da açılıyor.

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Marmara Bilge Okulları Darıca Ana Kampüsünde kurulan İnovatif ve Hibrit Öğrenim Merkezi 12 Nisan’da açılıyor. Robotik Kodlama, STEAM,MAKER uygulamalarına ve kalıcı öğrenmeye yönelik Türkiye’nin en kapsamlı öğrenme merkezinin açılışına Bakanlar, milletvekilleri, vali, kaymakamlar il ve ilçe milli eğitim müdürleri, STK temsilcileri çok sayıda davetli eşlik edecek.

KADLOMA VE FEN BİLİMLERİ ÜZERİNE LABAROTUVARLAR...

Bünyesinde LEGO Education İnnovation Studio’yu bulunduran Bilge İnovatif Ve Hibrit Öğrenim Merkezin’de 2 Adet Kodlama Laboratuvarı, 2 Adet STEAM Laboratuvarı, 2 Adet STEAM Laboratuvarı, MAKER Atölyesi,2 Adet Robotik Uygulama Atölyesi ,FRC-FLL-JR.FLL Robotik Turnuva Alanı, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları bulunmaktadır.

KALICI ÖĞRENİM SÜRECİ

Bu öğrenme merkezi ile Endüstri 4.0 a dayalı öğretim modeli ile öğrenme süreçlerini uygulamalı ve kalıcı hale getirmek amaçlanıyor. Ayrıca Merkez de Darıca, Gebze, Çayırova İlçelerinde bulunan Devlet ve Özel Okul Öğretmenlerine yönelik Workshoplar ve uygulamalı STEAM, MAKER, Kodlama ve robotik Eğitimleri de verilecektir. Bu sayede Teknolojiyi kullanarak uygulama yapan öğrenciler ileride aynı teknoloji üreten bireyler olarak yetişecekler.

Bugün 14:59 TSİ - Eğitim

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