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İlk kez cübbe giymenin heyecanını yaşadılar

Hukuk Fakültelerinden mezun olduktan sonra stajlarını da başarıyla tamamlayan avukatlar Hurişan Yüceak, Gizem Mutlu ve Recep Hekimci Kocaeli Barosu’nda düzenlenen törenle avukatlık yeminlerini ederek, mesleğe ilk adımlarını attı.

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Hukuk Fakültelerinden mezun olduktan sonra stajlarını da başarıyla tamamlayan avukatlar Hurişan Yüceak, Gizem Mutlu ve Recep Hekimci Kocaeli Barosu’nda düzenlenen törenle avukatlık yeminlerini ederek, mesleğe ilk adımlarını attı. Baro Başkanı Sertif Gökçe, genç avukatlara ruhsatnamelerini takdim etti. Avukatların yemin törenine Baro Başkanı Sertif Gökçe’nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve avukatların aileleri ve yakınları katılım gösterdi. 3 avukatın ruhsatnamelerini almasıyla birlikte Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat sayısı bin 517 oldu.

ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ İÇİN MÜCADELE

Yemin töreni öncesi konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Avukatlık mesleğini icra ederken edecekleri yemine bağlı kalmanızı, avukatlık mesleğinin kurallarına ve mesleki dayanışma ilkelerine uygun davranmanızı diliyorum. Avukatlar, insanlığa başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten insan hak ve bildirgesini yazan, kölelikten kurtuluş bildirgesini yayınlayan, çoğunluğun tiranlığına karşı duran, adaletsizlikle savaşan, kendisini hakkaniyete adayan, eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele eden, uzlaşmaya inanan insanlardır” sözlerini kullandı.

HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ

Gökçe konuşmasının devamında, “Hukuk güvenliğinin yok olmaya başladığı, yargıya olan güvenin çok azaldığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tartışıldığı, bağımsız savunmayı üstlenen avukatların özlük haklarının yok edildiği ve görevlerimizi yaparken birçok zorluklarla karşılaştığımız bir dönemde avukatlık mesleğini seçmeniz sizin için belki bir şanssızlık olabilir. Ancak yine de sizleri kutluyorum. Bütün bu hukuksuzlukları yine sizlerin sayesinde ve sizlerle beraber güç birliği ile aşacağız. Hiç bir zaman umutsuz olmayacağız Bu yönde sizlerin de yetişmesinde emeği bulunan ailelerinize de teşekkür ediyorum ve görevlerinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Hurişan Yüceak

1993 İzmit doğumlu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, stajını Bahar Gültekin Candemir’in yanında yaptı.

Gizem Mutlu

1994 İzmit doğumlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, stajını Gülhanım Kara ve Ethem Kara’nın yanında tamamladı.

Recep Hekimci

1984 İzmit doğumlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, stajını Veli Beyaztaş ve Orhun Hekimci’nin yanında gerçekleştirdi.

Bugün 15:09 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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