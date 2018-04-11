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Bugün 15:20 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:22 TSİ )

Yılport, ABD’ye açılıyor

Yıldırım Holding şirketlerinden Yılport Holding, Amerika’da yurtdışı operasyonlarını büyütmeye yönelik önemli bir adım attı. Yılport, Amerika’nın en büyük limanlarından birinde faaliyet gösteren ilk Türk şirketi olacak

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Gulfport Limanı’nın yaklaşık 570 milyon dolarlık yenileme programı kapsamında bulunan tesise donanım ve teçhizat yatırımı yapacak olan Yılport Holding, Kuzey Amerika’daki ilk liman operasyonunu da hayata geçirecek. Kocaeli’de de liman üzerine faaliyetleri bulunan Yılport Holding’in yapacağı bu yatırım, halen Pennsylvania’nın Butler kentinde üstün kaliteli demir alaşım üretimi ve yüksek teknoloji rafineri faaliyetleri bulunan Yıldırım Holding’in Kuzey Amerika’daki operasyonlarını genişletmesi anlamına geliyor.

TESİS REKATÇİ OLACAK

Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, çok amaçlı liman operasyonları konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlıklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Amerika’daki pek çok limanda yeterli yatırımın olmadığını gördük. Bu bağlamda Gulfport Limanı için iyileştirme, terminal verimliliği ve hizmetlerinin artırılması için en son teknolojileri kullanacağımız ve Gulfport Limanı’nı bölgenin en rekabetçi tesislerinden biri haline getirecek yatırımları gerçekleştirmek için kararlı bir adım atıyoruz.”

BÜYÜK KONTEYNIR LİMANI

Metalürji, enerji üretimi, liman ve lojistik yönetimi, gübre ve kimyasal üretimi, uluslararası ticaret, endüstriyel inşaat, gayrimenkul geliştirme ve gemi inşası gibi farklı alanlarda olmak üzere 4 kıta ve 49 ülkedeki faaliyet gösteren Yıldırım Holding, Yılport ile dünya çapındaki çok amaçlı tesislere yatırım stratejisini başarıyla yürütüyor. Dünyanın en büyük üçüncü konteynır filosuna sahip CMA CCGM Group’ta da yüzde 24 hisseye sahip olan Yıldırım Holding, bu alanda önemli küresel oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bugün 15:20 TSİ - Ekonomi

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