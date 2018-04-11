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Türkiye’de üst düzey 5 yöneticiden 1’i kadın

Türkiye’de her 5 yöneticiden 1’inin kadın olduğu tespit edilirken, bu rakamın özel sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’una tekabül ettiği belirlendi.

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Medya takip kuruluşlarından Ajans Press, iş yaşamındaki cinsiyet oranlarını ve aralarındaki maaş ücret farklarını inceledi. Ajans Press’in, ABD merkezli Korn Ferry’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de, özel sektör şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin yüzde 82,1’i erkek iken, yüzde 17,9’unun kadın olduğu belirlendi.

16. SIRADAYIZ

Böylelikle, Türkiye’de her 5 üst düzey yöneticiden 1’ini kadınların oluşturduğu görüldü. 33 ülkenin yer aldığı ve üst düzey erkek ile kadın yöneticilerin dâhil edildiği araştırmada, kadınların aldığı pay bazında Türkiye 16. sıraya yerleşti. ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, “çalışma hayatında kadın” başlığıyla ilgili 3 bin 982 haber yansıması tespit edildi.

VİETNAM İLK SIRADA

Medyaya yansıyan haber başlıklarında, kadınların özellikle son yıllarda istihdama yaptığı katkı geniş yansıma bulurken, Türkiye’de üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’unun kadın olduğu belirlenen araştırmada, bu oranın Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğu bilgisi dikkat çekti. Listenin birinci sırasına oturan ülke ise yüzde 31,2’lik dilimle Vietnam oldu.

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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