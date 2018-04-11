Nacar’dan gurbetçilere çağrı

Konu hakkındaki açıklamasında SGK ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 24-26 Nisan 2018 tarihleri arasında SGK Beşiktaş Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi’nde, Türkiye-Almanya Danışma Günleri’nin düzenleneceği bildirildi.

TOPLANTILAR DÜZENLENECEK

Danışma günlerinden Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecekleri açıklandı. Söz konusu danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleşeceği açıklandı.

TOPLANTI TARİHLERİ

24 Nisan 10.30-17.00

25 Nisan 09.30-17.00

26 Nisan 09.30-17.00