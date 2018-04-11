Turkcell Akademi’den büyük başarı

Türkiye’nin dijital eğitim platformu Turkcell Akademi Bireysel, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından mobil öğrenme alanındaki en başarılı 60 uygulama arasında gösterildi. UNESCO tarafından incelenen 300’den fazla örnek arasından seçilen 60 uygulama, yine örgütün ev sahipliğinde yapılan Mobil Öğrenme Haftası’nda tanıtıldı.

51.6 MİLYON GÖSTERİM

Turkcell Akademi Bireysel uygulaması, Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, dijital ekonominin meslekleri için yenilikçi beceri gelişimleri başlıklı oturumda örnek vaka olarak anlatıldı. Uygulama içinde yer alan eğitimlerle, tüm bireylere destek oluyor. Uygulamada yer alan bin 500’den fazla eğitim içeriğine dileyen herkes, dünyanın her yerinden ücretsiz olarak erişebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunan uygulama, bugüne kadar 2.1 milyon kişi tarafından indirilirken, eğitimler sonrasında 25 bin adet dijital sertifika verildi. Web ve mobil versiyonlarından kullanıcı sayısı 6.8 milyona ulaşırken, sayfa gösterim sayısı ise 51.6 milyonu buldu.