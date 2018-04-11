Aygaz’a iki ödül birden

Tüpgaz ve otogazda Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir markalarından biri olan Aygaz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde iki ödülün birden sahibi oldu. Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde birincilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategorisinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü.