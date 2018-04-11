Tüpgaz ve otogazda Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir markalarından biri olan Aygaz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde iki ödülün birden sahibi oldu. Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde birincilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategorisinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü.
Bugün 15:24 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:26 TSİ )
Aygaz’a iki ödül birden
Aygaz’a iki ödül birden
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Bugün 15:24 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz