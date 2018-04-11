Küresel ölçekte faaliyetlerini genişleten Arçelik, yeni sektörlerdeki atılımlarına devam ediyor. Arçelik endüstriyel motorlarla ilgili faaliyetlerini artık yeni kurduğu WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, ödeme sistemleriyle ilgili çalışmalarını ise Token Finansal Teknolojiler şirketleri üzerinden yürütecek.
Bugün 15:25 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:26 TSİ )
Arçelik’ten 2 yeni şirket
Arçelik’ten 2 yeni şirket
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Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz