Arçelik’ten 2 yeni şirket

Küresel ölçekte faaliyetlerini genişleten Arçelik, yeni sektörlerdeki atılımlarına devam ediyor. Arçelik endüstriyel motorlarla ilgili faaliyetlerini artık yeni kurduğu WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, ödeme sistemleriyle ilgili çalışmalarını ise Token Finansal Teknolojiler şirketleri üzerinden yürütecek.