Burada gerçekleştirdiği konuşmasında TL'deki değer kaybına da değinen Zeybekci, "Bunlar hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor" dedi. Zeybekci, suni hareketlenmelerin bir şekilde geçeceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini ifade etti. Türkiye GSYİH'sinin 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağına işaret eden Ekonomi Bakanı, Türkiye'nin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.
Bugün 15:25 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:27 TSİ )
Dolardaki yükseliş suni
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı.
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Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz