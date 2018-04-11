Dolardaki yükseliş suni

Burada gerçekleştirdiği konuşmasında TL'deki değer kaybına da değinen Zeybekci, "Bunlar hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor" dedi. Zeybekci, suni hareketlenmelerin bir şekilde geçeceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini ifade etti. Türkiye GSYİH'sinin 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağına işaret eden Ekonomi Bakanı, Türkiye'nin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.