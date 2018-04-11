Döviz rezervi geriledi

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 84 milyar 702 milyon dolar olan rezerv, 6 Nisan ile sona eren haftada 83 milyar 80 milyon dolara geldi. Brüt döviz rezervi 29 Haziran 2012 tarihinde gördüğü 83 milyar 50 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini gördü.