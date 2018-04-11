Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 84 milyar 702 milyon dolar olan rezerv, 6 Nisan ile sona eren haftada 83 milyar 80 milyon dolara geldi. Brüt döviz rezervi 29 Haziran 2012 tarihinde gördüğü 83 milyar 50 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Bugün 15:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:27 TSİ )
Döviz rezervi geriledi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece rezerv son 6 yılın en düşük seviyesine indi.
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Bugün 15:26 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz