CARİ AÇIK beklentisi düştü

Ekonomistler ortalama 4.3 milyar dolar 'açık' bekliyordu. Ocak-Şubat dönemi cari açık, 11.19 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 53.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.Cari denge geçen yılın şubat ayında 2.57 milyar dolar, 2017'nin tamamında 47.17 milyar dolar açık vermişti. Bu arada ocak ayı cari açık 7.1 milyar dolardan, 7.04 milyar dolara revize edildi.