Ekonomistler ortalama 4.3 milyar dolar 'açık' bekliyordu. Ocak-Şubat dönemi cari açık, 11.19 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 53.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.Cari denge geçen yılın şubat ayında 2.57 milyar dolar, 2017'nin tamamında 47.17 milyar dolar açık vermişti. Bu arada ocak ayı cari açık 7.1 milyar dolardan, 7.04 milyar dolara revize edildi.
Bugün 15:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
CARİ AÇIK beklentisi düştü
Cari işlemler dengesi, şubat ayında 4.15 milyar dolar açık verdi.
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Bugün 15:26 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz