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Özkar’dan emniyete kutlama ziyareti

Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yılı nedeniyle ziyaret etti.

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Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve SS 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yılı dolayısıyla makamında ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürü Yardımcısı Muhammet Ay da hazır bulundu. Ersin Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Muhtar Özkar’a teşekkür etti. Ziyarette ayrıca küçük de bir pasta kesilerek polisimize görevinde başarılar dilendi.

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