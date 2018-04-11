Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve SS 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yılı dolayısıyla makamında ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürü Yardımcısı Muhammet Ay da hazır bulundu. Ersin Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Muhtar Özkar’a teşekkür etti. Ziyarette ayrıca küçük de bir pasta kesilerek polisimize görevinde başarılar dilendi.
Bugün 15:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Özkar’dan emniyete kutlama ziyareti
Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yılı nedeniyle ziyaret etti.
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Bugün 15:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz