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Eğitim İş: MEB’e notumuz sıfır!

Eğitim İş Kocaeli Şubesi öğretmen performans sistemini eleştirerek, “Bu uyuglamayı hayata geçiren Milli Eğitim’e notumuz sıfırdır” dedi.

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Eğitim İş Kocaeli Şubesi Yürüyüş Yolu üzerinde düzenlediği basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘Öğretmen Performans değerlendirme sistemini’ protesto etti. Gerçekleştirilen açıklamaya Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık ve üyeler ile DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, DSP Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz, KYÖD Başkanı Mehmet Toker katıldı. Grup adına basın açıklamasını gerçekleştiren Emine Çalık MEB’i eleştirerek öğretmenlik gibi onurlu bir mesleği itibarsızlaştırmaya çalışanlara rağmen mesleklerini çiğnetmeyeceklerini belirtti.

BU SİSTEMİN EŞİ BENZERİ YOK

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, “Hepimizin bildiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için performans taslağı yayınlamıştır. MEB performans sistemi ile ülkemizin geleceği olan yavrularımızı eğiten, şekillendiren, yarınların mimarı olan biz öğretmenleri baskı altına almayı amaçlamaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri görülmeyen bu sistemde, eğitimcilerin uzmanlık kariyerleri uzman olmayanlar tarafından değerlendirilmek istenmektedir” dedi.

MESLEĞİMİZ ONURUMUZDUR

Çalık, “Ülkemizde, eğitimin gericileştirildiği, piyasacılaştırıldığı, başarı oranının giderek düştüğü, müfredat ve sınav sistemlerinin yapboza döndüğü, dünya eğitim kalitesi standartlarına kıyasla sürekli geriye gittiği gün gibi açıktır ve bizim böylesi bir Milli Eğitim Bakanlığı’na vereceğimiz performans notu sıfırdır. Mesleğimiz onurumuzdur ve onurumuzu da asla çiğnetmeyiz” şeklinde konuştu.

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Muhabir Ahmet Hazer

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