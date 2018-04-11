CHP İlçe Başkanı istifa ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü’nde 16 kişiden oluşan yönetim kurulundan 9 kişi, ilçe başkanı Mehmet Kaçar ile uyuşamadıkları için dün akşam saatlerinde toplu bir şekilde istifa etmişti. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberlerinin ardından Mehmet Kaçar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşerek istifa etmek istediğini dile getirdi. Mehmet Kaçar’ın İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşmesinin sonunda istifa sürecinin başladığı öğrenildi.

3 AYDA BENİ SATTILAR

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Mehmet Kaçar, “Bana bir güvensizlik söz konusu ise istifa ederim. Benim AK Parti ile yönetime aldığım insanlar bir organizasyon ile istifa ediyorlar. 1 ay sonra yeniden kongre yapacağız. Yeni yönetimi belirleyeceğiz. Kongrede yeniden aday olup olmam konusunu arkadaşlarla değerlendireceğim. Daha yeni bir kongre yapmıştık yola çıktığım insanlar beni 3 ayda sattılar. Benim ilçe başkanı olup olmamam önemli değil ben parti üyesi olarak da çalışmaya devam ederim. Bana çamur atıyorlar ama ben ucuz insanların adamı değilim. Ben 26 yıl aradan sonra CHP’yi iktidar yapma hedefi koyarak çalıştım. Çamur atanların kimlerle görüştükleri belli ortada.İktidar partisindekiler de bu arkadaşlara el ayak oldu” dedi.