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Boğazı kesilen adam ağır yaralandı

Gebze'de bir inşaatta boğazından ve çeşitli yerlerinden kesici bir aletle bıçaklanmış halde bulunan 33 yaşındaki adam ağır yaralandı.

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Olay, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Servet K. kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazından ve çeşitli yerlerinden kesici bir aletle bıçaklandı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 33 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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