Olay, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Servet K. kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazından ve çeşitli yerlerinden kesici bir aletle bıçaklandı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 33 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Bugün 09:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:48 TSİ )
Boğazı kesilen adam ağır yaralandı
Gebze'de bir inşaatta boğazından ve çeşitli yerlerinden kesici bir aletle bıçaklanmış halde bulunan 33 yaşındaki adam ağır yaralandı.
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Bugün 09:07 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz