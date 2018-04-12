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24 yaşındaki genç kazada öldü!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM Otoyolu gişelerinde bulunan bariyerleri fark edemeyerek otomobili ile çarpan 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

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Kaza 01.00 sularında TEM Otoyolu Çayırova Şekerpınar Gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Keleş (24) idaresindeki 41 US 780 plakalı otomobil TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ilerlediği esnada Şekerpınar Gişeleri’nden çıkmak istedi. Sürücü Muhammet Keleş gişelere yaklaştığı sırada beton bariyerleri fark edemeyerek hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile Keleş, hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler araç içerisinde sıkışan Keleş’i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahalesi yapılan Muhammet Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keleş’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Çayırıova Şekerpınar Gişeleri İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:12 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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