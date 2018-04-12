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Çöl kaplanı Kartepe’de

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Fahreddin Paşa Paneli” 16 Nisan Pazartesi Günü Saat:15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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Osmanlı Devleti’nin en büyük kahraman komutanlarından biri olan ve Çöl Kaplan’ı olarak bilinen Fahreddin Paşa’yı konu alacak panel, tarih severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Moderatörlüğünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Tarihçi Volkan Şenel’in yapacağı panele konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Ayasofya Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu katılacak. Panel öncesinde Başbakanlık ve Osmanlı fotoğraf arşivinden gün yüzüne çıkmaya hazırlanan 70 özel Fahreddin Paşa görseli tarih severler için sergilenecek.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

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