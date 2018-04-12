Hürriyet: Ben geliyorum diyen depreme önlem alın

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Bolu’da meydana gelen depremi hatırlatarak başladığı konuşmasında bir an önce Kocaeli’de depreme yönelik acil önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

ÖNLEMLER YETERSİZ

Mecliste konuşan CHP Milletvekili Hürriyet, “Bolu ilimizde geçtiğimiz 8 Nisan gecesi 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi ve Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ile çevre illerde de hissedildi. Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bolu ilimiz, Düzce, Kocaeli gibi depremlerin en çok görüldüğü Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Bolu'da meydana gelen deprem, bizlere depremlerin aslında çok da uzak olmadığını hatırlatıyor. Hatırlatıyor ama 17 Ağustos gibi büyük bir depremde büyük acılar yaşayan Kocaeli'de bu konudaki önlemler ne yazık ki yetersiz kalıyor” dedi.

BU BİNALARDA İNSANLAR OTURUYOR

İzmit kent merkezinde bulunan binaların bulunduğu bir görseli meclis genel kurulunda göstererek konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Elimde tuttuğum şu görsel, şu yamuk bina fotoğrafı bile aslında bu önlemlerin ne kadar yetersiz olduğunu da bizlere gösteriyor. Büyük Kocaeli depreminin üzerinden on dokuz sene geçti, kaybettiklerimizin acıları hâlâ içimizde. "Ben geliyorum, önlem alın." diyen depreme kulaklarınızı tıkamayın. Sonuçları faciaya dönüşecek olan depreme karşı daha esaslı önlemler almak şarttır” açıklamasında bulundu.