Yıkılan hastaneyi incelediler

Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Doğan “ uzun yıllardır vatandaşlarımıza hizmet etmiş Kocaeli Devlet Hastanesi’nin eskimiş, depremde yorulmuş binalarını temizleyip, otopark projesini hayata geçiriyoruz.

MİLLETVEKİLLİĞİMDE AÇIKLADIĞIM PROJE

2007 yılında milletvekilliğimizin son döneminde açıkladığımız bu proje için belediye başkanlığımız zamanında da uzun süre kafa yormuştuk. Kamuoyunda ilk benim açıkladığım projenin hayata geçmesini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Proje sayesinde bu bölge rahatlayacak, güzel bir meydanımız, otopark alanımız olacak. Hizmete giren hastanemiz Avrupa ve Amerika’daki hastanelerden daha iyi ve modern oldu. Bölgedeki yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım işi bittikten sonra otopark ve çevre düzenleme çalışmaları başlayacak. Buradaki çalışmada Sağlık Bakanlığı, İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bakanlığı işbirliği içerisinde oldu İzmit’imiz her geçen gün yapılan projelerle çok daha güzel bir hale geliyor” dedi.