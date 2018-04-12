Motorine 2. büyük zam!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, motorine bu gece yarısından itibaren zam geleceğini duyurdu. PÜİS'in resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada, "13 Nisan 2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Motorinin litresine en son bu gece yarısında 17 kuruş zaman yapılmıştı.