Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:49 TSİ )

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

ABD`nin Suriye`deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet`le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında güvenli liman altın fırladı ve gramı 180 TL`nin üzerine çıktı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

ABD`nin Suriye`deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet`le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında güvenli liman altın fırladı ve gramı 180 TL`nin üzerine çıktı. Altının gram satış fiyatı 181 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı 181 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının gram satış fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın desteğiyle 181,40 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 297 liradan alıcı buluyor.

Bugün 09:43 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
3401 eleman aranıyor! mask
3401 eleman aranıyor!
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam... mask
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam...
Recep Öztürk’ün A takımı belli oldu mask
Recep Öztürk’ün A takımı belli oldu
Cengiz Topel'den uçan yolcu sayısı arttı mask
Cengiz Topel'den uçan yolcu sayısı arttı
Türk dizilerinde yeni dönem! mask
Türk dizilerinde yeni dönem!
Tarım fuarı kapılarını açıyor mask
Tarım fuarı kapılarını açıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Tramvay havadan geçecek! mask
Tramvay havadan geçecek!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı! mask
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

GALERİ

Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı! mask
Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı!
Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı mask
Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi mask
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi mask
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı mask
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Körfez doğal akvaryum oluyor mask
Körfez doğal akvaryum oluyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL