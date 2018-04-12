Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

ABD`nin Suriye`deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet`le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi. Bu mesaj sonrasında güvenli liman altın fırladı ve gramı 180 TL`nin üzerine çıktı. Altının gram satış fiyatı 181 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı 181 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının gram satış fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın desteğiyle 181,40 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 297 liradan alıcı buluyor.