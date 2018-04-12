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Kocaeli Anadolu Lisesi için change.org'ta imza kampanyası başlatıldı

Kocaeli Anadolu Lisesi'nin merkezi sınavla öğrenci alımı yapması için Change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

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Kocaeli Anadolu Lisesi'nin merkezi sınavla öğrenci alımı yapması için Change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Önce okul hakkında bilgiler verilen internet sitesinde "Kocaeli'nin en köklü ve başarılı lisesi olan Kocaeli Anadolu Lisesi 1980 yılında kurulmuş Kocaeli'nin ilk anadolu lisesisidir. O günden bugüne dünya çapında nitelikli öğrenciler yetiştiren bu kurum MEB tarafından açıklanan merkezi sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumları listesinde yer almamaktadır ve bulunduğu mevkide ikamet eden kişilerin sınavsız girebileceği bir lise haline gelmiştir.

38 YILLIK BİR GEÇMİŞ...

"38 yıllık bir tarihe ve birikime sahip olan bu köklü kurum yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Milli Eğitim Bakanlığının okulumuzu merkezi sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumları listesine koymayışı büyük bir hatadır. Sizde bu hatayı engellemek, Kocaeli'nin köklü bir eğitim kurumu olan bu lisenin dünya çapında öğrenciler yetişmesine devam etmesini istiyorsanız lütfen kampanyamıza destek olun" denildi.

Kampanyayı imzalamak için BURAYA tıklayınız

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