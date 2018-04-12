Alınan bilgiye göre, kendisinden haber alamayan Öztürk'ün yakınları ve komşuları, polise haber verdi. Çilingir yardımıyla Öztürk'ün Çamlıtepe Mahallesi Sezer sokaktaki evine giren polis, kadını hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin öldüğünü tespit ettiği Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
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52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
Körfez ilçesinde 52 yaşındaki Selma Öztürk evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz