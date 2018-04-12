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52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Körfez ilçesinde 52 yaşındaki Selma Öztürk evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, kendisinden haber alamayan Öztürk'ün yakınları ve komşuları, polise haber verdi. Çilingir yardımıyla Öztürk'ün Çamlıtepe Mahallesi Sezer sokaktaki evine giren polis, kadını hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin öldüğünü tespit ettiği Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

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