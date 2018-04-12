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Tahsin Tarhan, Doğan Holding'in satışını sordu

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Doğan Medya Gurubunun Demirören Medya Gurubuna Ziraat Bankası’ndan alınan kredi ile satılması ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması talebi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Yazılı Soru Önergesi verdi.

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Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Doğan Medya Gurubunun Demirören Medya Gurubuna Ziraat Bankası’ndan alınan kredi ile satılması ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması talebi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Yazılı Soru Önergesi verdi. Tarhan "Emekli 1000 TL kredi alamazken, devletin bankası bir medya patronuna 700 milyon dolar kredi veriyor" diyerek tepki gösterdi.

ÇİFTÇİNİN BANKASINDAN MEDYA PATRONUNA 700 MİLYON DOLAR KREDİ

Terhan verdiği önergede şu ifadeleri kullandı: Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 5 Nisan 2018 tarihli 10/10 sayılı yönetim kurulu kararıyla Demirören Medya Grubu’na kredi vermiştir. İddialara göre verilen kredinin miktarı 700 milyon dolardır. Ziraat Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından sağlanan kredinin yalnızca dolar olarak verilmesi değil, şartları da tartışma yaratmıştır. Kredinin şartları, 10 yıllık bir geri ödeme sürecin içerdiği iddia edilmektedir. Buna göre ilk 2 yıl Demirörenler bankaya ödeme yapmayacak. Ödemeler sonraki 8 yılda gerçekleşecektir. Ziraat Bankası bugüne kadar hangi emekliye, çiftçiye 700 Milyon Dolar vermiş?

GERİ ÖDEME İMKANI OLMAMASINA RAĞMEN KREDİ VERİLDİ

Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı, tarım ve çiftçiyi desteklemektir. Başlıca desteği üreticiye kredi vermektir. Ancak son yıllarda kamu bankalarının iktidara yakın iş adamlarına verdiği imtiyazlar kamuoyu vicdanını sızlatmaktadır. Doların her gün rekor kırdığı, bir doların 4,17 Türk Lirası olduğu dönemde medya patronlarının şirketine milyonlarca dolar kredi veriliyor. Medya grubunun kar oranlarına baktığımız zaman geri ödeme imkânı bulunmamaktadır. Bu krediyi nasıl ödeyecek? Bu kredisinin geri ödemesinde risk analizi yapıldı mı? Geri ödenmemesi durumunda doğrudan batık bir kredilendirme olmayacak mı? Ekonomiyi yönetenlerin bu kadar büyük miktarlardaki kredinin verilmesine razı olduklarını düşünmek bile basiretsiz politikaların açık bir tanımıdır.

Bugün 10:23 TSİ - Siyaset

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