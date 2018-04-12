Rize’ye Kocaeli damgası…

TFF 1.Lig lideri Çaykur Rizespor, yeniden Süper Lig’e dönmeye hazırlanırken, İhsaniyeli Hikmet Karaman ile kâbus yaşadı, Arslanbeyli İbrahim Üzülmez (Deli İbo) ile zaferden zafere koşuyor.

KARAMAN 13 PUANLA 7.SIRADA BIRAKTI… İBRAHİM ÜZÜLMEZ 59 PUANLA ZİRVEYE TAŞIDI…

Çaykur Rizespor yeniden süper lig7e dönmek için yoğun çaba harcarken, 1.Lig’de zirvedeki yerini koruyor. Takımın başında ise Arslanbeyli efsane isim İbrahim Üzülmez (Deli İbo) var. Takımı bir başka Kocaelili olan İhsaniyeli Hikmet Karamandan devralan Üzülmez, 1 Ekim tarihinden itibaren görev aldığı ekipte, takımın 59 puana taşıdı. Karaman döneminde 5. olan Karadeniz ekibi, art arda galibiyetlerle, Üzülmez’le birlikte zirveye çıktı. Karaman ile 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonucu 13 puan alan Rizespor, Üzülmez ile 59 puana yükseldi. Üzülmez yönetimindeki Rize, 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 aldı. Yine Karaman zamanında 16 gol atıp, 13 gol yiyen takım, İbrahim Üzülmez ile 62 gol atıp 23 gol yedi, rekor kırdı. Rize’nin son 4 dönemine (3’ü Hikmet Karaman’ın) damga vuran Kocaelililer farklı bir grafik çizdi. Artvin asıllı İbrahim Üzülmez şimdi Rize’de ‘yeni imparator’ ilan edildi.