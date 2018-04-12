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Bugün 10:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:38 TSİ )

Ticareti yapan futbol okullarına… DİKKAT!

1990 yılında kurulan ve Kocaeli’nin en mütevazı takımlarından biri olan Derince Yavuzspor’da çalışmalar aralıksız sürüyor.

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150 lisanslı oyuncusuyla dev bir aile olan Mavi Beyazlılar, futbol liglerinde tam 7 kategoride boy gösteriyor. Baykan Volkan Elmaser “Futbol ticareti yapanlara önlem alınmalı” dedi…

BİR FUTBOLUCU ŞEHİT OLAN YAVUZSPOR, ÜRETİME DEVAM EDİYOR…

Kurulduğu tarihten bu yana çizgisini bozmayan, özellikle altyapıya büyük önem veren Derince Yavuzspor’da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Derince temsilcisi, tesislerinde spor okulu ve yarışmacı grupları ile hazırlıklarını sürdürürken, tam 7 kategoride Kocaeli amatör liglerinde boy gösteriyor. Mavi Beyazlılarda haftanın her günü antrenman gerçekleşirken, İlimizin başarı antrenörlerinden Şakir Vatan ciddiyetle görev yapıyor. Kulübün bir özelliği ise Şehit Hakan Işık gibi bir kahramanın anısını yaşatması.

30 BİN NÜFUSLU MAHALLEDE SPOR YAPMAYAN GENÇ KALMAYACAK

Mavi Beyazlılarda yeni yönetim kurulu, olağan kongre ile resmi olarak görev aldı. Bazı değişikliklere giden Yavuzspor yönetimi, yeni sezon öncesinde radikal kararlar alma aşamasında bulunuyor. Mavi Beyazlı yöneticiler, kulüp olarak ilkelerinin, 30 bin nüfuslu mahallede tüm gençlere spor yaptırmak olduğunu belirtiyor. 

TİCARET YAPMIYORUZ, SPOR YAPIYORUZ

Mavi Beyazlı Kulübün genç Başkanı Volkan Elmaser, Kocaeli’nde bazı kulüplerin, spor okulu aidat ücretlerini azami tuttuklarını belirtirken, bu durumdan rahatsızlık duyduklarını söyledi. Yöneticiler, gerek futbol, gerekse diğer branşlarda, bazı kulüplerin, işi artık tamamen ticaret noktalarına getirdiklerini söyledi. Kendisi de eski bir futbolcu olan Elmaser, tüm kentin ve spor sivil toplum örgütlerinin, bu duruma el atılması gerektiğinin de altını çizdi.

Bugün 10:35 TSİ - Spor

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