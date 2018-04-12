Diyarbakırlılar gözünü Kocaeli’ne dikti!

Şimdi kentimizde yapılacak dörtlü final için geri sayım başladı. Aralık’ta Antalya’da yapılan Hentbol 2’nci Lig müsabakalarında şampiyon olarak 1’inci Lig’e çıkma başarısı gösteren DÜ erkek hentbol takımı, Ankara’da yapılan ÜNİLİG Türkiye Yarı Final maçında, Adıyaman Üniversitesi’ni 33-25 yendi. Takımının Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye şampiyonluğu için mücadelede edeceğini anlatan Antrenör Murat İşçi, yoğun bir maç programı yaşadıklarını ve bu yoğunlukta öğrencilerin çok yorulduğunu, ancak alınan başarıların bu yorgunluğu unutturduğunu belirtti. İşçi, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve SKS Daire Başkanlığı’na teşekkür ettiklerini dile getirdi.