ÇDF Âşık Şenlik’te lider çarpıldı: 6-1

Çıldır Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere iki ayrı grupta toplam 15 takımın çeyrek finale kalma mücadelesi verdiği Âşık Şenlik Futbol Turnuvası’nda heyecan tavan yaptı. Turnuvanın Gebze Grubu’nda, hafta sonu oynanan beşinci hafta maçlarında, haftanın sürprizine grup lideri Akkiraz Köyü’nü 6-1 gibi farklı bir skorla geçen Gölebakan Köyü imza attı. Bu sonuçla grupta namağlup takım kalmadı. Diğer maçlarda Öncül Köyü, favorisi olduğu maçta Saymalı engelini zorlanmadan aştı ve sahadan 7-1 galip ayrıldı. Haftanın en çekişmeli maçında ise Taşdeğirmen, Karakale Köyü’nü 5-2 mağlup etmeyi bildi.

DÖRT TAKIM 6’ŞAR PUANA SAHİP…

Grup maçlarının bitimine iki hafta kala, 7 takımdan 6’sı, ilk dörde kalma mücadelesini sürdürüyor. Saymalı Köyü grupta dördüncü maçını da kaybedince, ilk dörde kalma ihtimalini sıfırladı. Beşinci hafta maçları sonunda ilk iki sırayı, 4’er maçta maçta 9’ar puanla Akkiraz ve Gölbelen paylaştı.